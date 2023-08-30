Valiliğin alkol kararının ardından ayağa kalkanlara Cüneyt Özdemir'den tokat gibi yanıt

Bugün sosyal medyada çıkan "İstanbul Valiliği halka açık sahil, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki tüketilmesini yasakladı." haberleri ardından Valilik bir açıklama yayınlayarak alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı olmadığını açıklamıştı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir de bu konuyla ilgili görüşlerini kendi YouTube kanalı üzerinden paylaştı.

"Kamuda alkol kullanımı özgürlük değil"

Cüneyt Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Ben yıllarca ABD ve İngiltere'de yaşadım. 1. dünya ülkelerinin hiçbir yerinde 21 yaşından küçüklere içki satılmıyor. Bir kısmı 18 yaşında bir kısmı 21 yaşında. Sadece barlarda falan değil hiçbir yerde satılmıyor.

Gidin bakalım bir tane plaja (Beache) bir tane denetim yapıldı mı? 'Siz çocuklara 16-17 yaşındakilere içki sattınız mı?' diye soruldu mu? Ya da ceza kesildi mi?

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Bu bir özgürlük olarak algılanıyor, işte alırım içkimi otururum mahallede içerim. Bu özgürlük falan değil. Medeni dünyada bunun sınırları var.

Mesela gidersin Coachella'ya dünyanın en büyük festivali. Herkes orada, kıyafet varla yok arasında, müzik-dans, eğlence. Ama gittiğin yerde sana bir bileklik veriyorlar. Sarı bilekik 21 yaşından büyük demek. Gidiyorsun bir alan var 1 tane içkini al, o alan içerisinde içmek zorundasın. Çünkü diğer tarafaki insanlar içki içmiyor. Onları özendirmeyeceksin.

ABD'de elinde bira şişesiyle dolaşamazsın. Kese kağıdına koyarsın bir şeye koyarsın. İçki yasağı yok kardeşim. Kamuya açık yerlerde içkiyi bu kadar açık olarak dünyanın hiçbir yerinde içemiyorsun"