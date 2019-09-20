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Valiler kararnamesinin eli kulağında

İçişleri Bakanlığı tarafından Valiler kararnamesinin hazırlıklarının sürdüğü ve önümüzdeki günlerde yayınlanabileceği ifade ediliyor.

20 Eylül 2019 Cuma 22:32
Valiler kararnamesinin eli kulağında

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Valilik teşkilatında 31 Mart seçiminden sonra beklenen valiler kararnamesinin hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.

Bakanlık kararname üzerinde çalışıyor

Yeni Akit’e konuşan Bakanlık kaynakları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin kararnameyi şekillendirmeye başladığını, Doğu illerinde görev yapan bazı valilerin Batı illerinde görevlendirileceğini, görevdeki valilerin bazılarının ise merkeze çekileceğini açıkladı.

Van, Diyarbakır ve Mardin Valileri değişmiyor

Yaklaşık 30 ilin valisinin değişmesinin beklenildiği kararnamede, aynı zamanda Büyükşehir Belediye başkan vekilliğini görevlerini de yapan Van, Mardin ve Diyarbakır valilerinin ise bu aşamada değiştirilmeyeceği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 22:32
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. valiler kararnamesi
  5. Süleyman Soylu
  6. Valilik
  7. İçişleri Bakanlığı

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  • MemmetMemmet36 dk önce
    Mardin ve diyarbakır valisine haksızlık yapılmıyor mu? Mardin valisini daha önce balıkesirden sürdüren ak partili belediye başkanını Reis görevden alınca ağlayıp hak etmedim demişti. Mardin valisini chpnin kalesi Çanakkale ye gönderin bence
  • HakanHakan38 dk önce
    Mardin valisi kaç yıldır orda. Chpnin en çok uğraştığı vali...göndersenize Çanakkale ye...Chpyi bir kudurtsun burda Mustafa yamanı istiyoz soyluuu
  • Ahmet Akdaş Ahmet Akdaş 1 sa önce
    Ya valiler cok passive basiretsiz devleti temsil etmekten uzaklar halktan uzak yerel sorunlardan habersiz dort duvar arasina kapanmislar ankaradan ne emir gelcek onu bekliyolar siz bulundugunuz yerlerde devletsiniz kalkin bi dolasin halkin icine Giriş hali ahvali bi gorun sorunlari gorun cozum iretin ama nerdee bunlarin tyaptigi valiligi nenemde yapar

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