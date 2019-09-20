Valiler kararnamesinin eli kulağında
İçişleri Bakanlığı tarafından Valiler kararnamesinin hazırlıklarının sürdüğü ve önümüzdeki günlerde yayınlanabileceği ifade ediliyor.20 Eylül 2019 Cuma 22:32
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
Valilik teşkilatında 31 Mart seçiminden sonra beklenen valiler kararnamesinin hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.
Bakanlık kararname üzerinde çalışıyor
Yeni Akit’e konuşan Bakanlık kaynakları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin kararnameyi şekillendirmeye başladığını, Doğu illerinde görev yapan bazı valilerin Batı illerinde görevlendirileceğini, görevdeki valilerin bazılarının ise merkeze çekileceğini açıkladı.
Van, Diyarbakır ve Mardin Valileri değişmiyor
Yaklaşık 30 ilin valisinin değişmesinin beklenildiği kararnamede, aynı zamanda Büyükşehir Belediye başkan vekilliğini görevlerini de yapan Van, Mardin ve Diyarbakır valilerinin ise bu aşamada değiştirilmeyeceği ifade ediliyor.
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