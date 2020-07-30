Vali'den ikinci dalga uyarısı! '18 bin kişi karantinada'
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ikinci dalga koronavirüs salgınını beklediğini işaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, önümüzdeki bayramın yüksek risk barındırdığını ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ikinci dalga koronavirüs salgınını beklediğini işaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, önümüzdeki bayramın yüksek risk barındırdığını belirtti.
Vali Gül, Twitter hesabı üzerinden vatandaşları koronavirüs konusunda uyardı.
DSÖ’nün ikinci dalga salgın beklediğinin işaret eden Gül, bayramın yüksek risk barındırdığını ifade etti.
Gaziantep Valisi Gül, uyarısının devamında şunları kaydetti:
"Lütfen, bu bayram yüz yüze bayramlaşmayalım, misafirliğe gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim! Ayıp olur! Ziyaret edeyim dediğinizde karantinadaki 18 bin kişi aklınıza gelsin…"