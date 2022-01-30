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Aktüel Vali Yerlikaya'dan yaralı polislere ziyaret
Aktüel

Vali Yerlikaya'dan yaralı polislere ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 16:10:00 -
Vali Yerlikaya'dan yaralı polislere ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çatalca'nın Karaağaç bölgesinde emniyet görevlilerini taşıyan servis aracının yaptığı kazada yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

Sağlık durumları iyi

Vali Yerlikaya, Çatalca Karaağaç bölgesindeki kazada yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti. Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çatalca’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kahraman polislerimizi hastanede ziyaret ettim. Durumları çok şükür daha iyi. Yaralı kardeşlerime bir kez daha acil şifalar diliyorum” dedi.

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