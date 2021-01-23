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Gündem Vali Yerlikaya'dan militan sözlerine gönderme
Gündem

Vali Yerlikaya'dan militan sözlerine gönderme

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in 'vali militan, kaymakam militan' sözlerine göndermede bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Devletimin ve milletimin emrindeyim” paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 21:59:00 -
Vali Yerlikaya'dan militan sözlerine gönderme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP eski milletvekili Berhan Şimşek’in “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerinin ardından “Devletimin ve milletimin emrindeyim” paylaşımında bulundu.

Vali Yerlikaya'dan 'militan' sözlerine gönderme

22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek katıldığı bir televizyon programında “Vali militan, kaymakam militan” sözleri ile tepki çekmişti. Bu açıklamanın ardında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından valilik binası görseli ile “Devletimin ve milletimin emrindeyim” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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