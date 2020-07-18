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Aktüel

Vali Yerlikaya'dan Bağcılar'daki narkotim ekibine yönelik saldırıyla ilgili paylaşım:

"Narkotim ekibimize saldıran alçaklar yakalandı. Şehit polisimiz Erkan Gökteke'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Yaralı polisimiz Yunus Nacar'a da acil şifalar"

Yeniakit Publisher
2020-07-18 17:20:43 -
Vali Yerlikaya'dan Bağcılar'daki narkotim ekibine yönelik saldırıyla ilgili paylaşım:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalandığını belirtti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Narkotim ekibimize saldıran alçaklar yakalandı. İstanbul'un huzuru için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Şehit polisimiz Erkan Gökteke'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Yaralı polisimiz Yunus Nacar'a da acil şifalar. Başımız sağ olsun."

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin ardından, firari şüpheli R.B'nin de yakalandığı bildirildi.


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