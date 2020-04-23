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Aktüel

Vali Yerlikaya, farkındalık için Twitter profiline maskeli fotoğrafını koydu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, farkındalık oluşturmak için Twitter hesabının profiline maskeli fotoğrafını koydu.

2020-04-23 23:27:26 -
Vali Yerlikaya, farkındalık için Twitter profiline maskeli fotoğrafını koydu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, farkındalık oluşturmak için Twitter hesabının profiline maskeli fotoğrafını koydu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik maske ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabı Twitter’in profiline maskeli fotoğrafını koydu.

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