  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Yerlikaya, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 102.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:24:02 -
Vali Yerlikaya, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı. İstanbul’un simgelerinin Azerbaycan bayrağı renklerine bürünmüş fotoğraflarını paylaşan Yerlikaya, "Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına, İstanbul’un selam ve sevgilerini iletiyor, en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı