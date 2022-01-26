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Gündem Vali Yerlikaya, acilen yapılması gerekeni açıkladı
Gündem

Vali Yerlikaya, acilen yapılması gerekeni açıkladı

Açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 15:15:00 -
Vali Yerlikaya, acilen yapılması gerekeni açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların sürücülerine araçların bölgeden alınmasını için sosyal medya hesabından çağrı yaptı

.
Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadesini kullandı.

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