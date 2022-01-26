Vali Yerlikaya, acilen yapılması gerekeni açıkladı
Açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir" çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların sürücülerine araçların bölgeden alınmasını için sosyal medya hesabından çağrı yaptı
.
Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadesini kullandı.