  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Vali Yavuz Selim Köşger'den İzmirlilere "hasar tespiti" uyarısı:
Aktüel

Vali Yavuz Selim Köşger'den İzmirlilere "hasar tespiti" uyarısı:

"Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:11:56 -
Vali Yavuz Selim Köşger'den İzmirlilere "hasar tespiti" uyarısı:

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent sakinlerini uyaran Vali Yavuz Selim Köşger, hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemelerini istedi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 kişiden oluşan 450 ekibin sahada olduğunu belirtti.

Bu ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü aktaran Köşger, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen talep üzerine Bayraklı ve Seferihisar ilçelerindeki Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinin açık olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber
Medya

Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü sunucu İkbal Gürpınar, yeni tip koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı...
Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?
Gündem

Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?

Son dakika haberler. Türkiye İzmir’den gelen deprem haberiyle sarsıldı. AFAD ve Kandilli son deprem haberini İzmir’de olduğunu açıkladı. İzm..
Fatih Erbakan, dolardaki artışı değerlendirdi: Türkiye'de devalüasyon yaşanıyor
Ekonomi

Fatih Erbakan, dolardaki artışı değerlendirdi: Türkiye'de devalüasyon yaşanıyor

Partisinin il başkanları ile genel merkez binasında biraraya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, gündeme ilişkin aç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay