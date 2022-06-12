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Aktüel Vali Vasip Şahin duyurdu! Ankara'da eğitime engel
Aktüel

Vali Vasip Şahin duyurdu! Ankara'da eğitime engel

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden il genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 22:09:00 -
Vali Vasip Şahin duyurdu! Ankara'da eğitime engel

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden il genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

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