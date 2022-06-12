Vali Vasip Şahin duyurdu! Ankara'da eğitime engel
Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden il genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini bildirdi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden il genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.
Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."