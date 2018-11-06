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Vali Vasip Şahin Ankara'ya uğurlandı

İstanbul'dan Ankara valiliğine atanan Vasip Şahin, düzenlenen törenle görev yerine uğurlandı.

06 Kasım 2018 Salı 11:01
Vali Vasip Şahin Ankara'ya uğurlandı

Valiler Kararnamesiyle Ankara Valisi olarak atanan eski İstanbul Valisi Vasip Şahin, törenle uğurlandı.

Atatürk Havalimanı VIP Salonu'daki uğurlama törenine, Vasip Şahin'in kızları ve torunu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, askeri ilgililer, valilikte görev yapan bazı çalışanlar katıldı.

Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının kararıyla Ankara Valiliği görevine başlamak üzere İstanbul'dan ayrıldığını anımsattı.

Basın mensuplarına teşekkür eden Vali Şahin, "Tüm İstanbullulara görev hayatım boyunca, 4 yılda bize vermiş oldukları destekten ve katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşlarına, belediyelerimize, askeri, mülki ve adli bütün mesai paydaşlarıma, yargıya, başsavcılıklarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki bu kararda takdirini Ankara'ya kullanan Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem İstanbul'da hem Ankara'da görev yapma onuru verdiği için de sizlerin aracılığıyla tekrar şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Kar tatili mesajları

Ankara'ya tayin olmasının ardından sosyal medyadaki bazı yorumlarda "Sayın Valim, keşke kar tatili açıklayıp gitseydiniz." şeklindeki esprili mesajların yer aldığının hatırlatılması üzerine Şahin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, öğrencilerimiz dört yıl boyunca çok sıcak, sempatik, zeka ürünü espriler yaptı. Çocuklarımızla ve öğrencilerimizle çok güzel bir iletişimiz oldu. Öğretmenlerimizle de dolayısıyla. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bunlar güzel şeylerdi. Kar tatili, kar yağdığında öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve aileler zarar görmesin, mağdur olmasın diye almamız gereken bir karardı. Onu öylece aldık ama bu bizim çocuklarla sıcak ilişki kurmamızın da vesilesi oldu. Ben bütün çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Hem Ankara hem İstanbul'da görev yapmanın büyük bir onur olduğunu vurgulayan Şahin, Allah'tan bu millete ve ülkeye en güzel şekilde hizmet etmeyi kendisine nasip etmesini istedi.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 11:01
  1. İstanbul
  2. Ankara Valisi Vasip Şahin

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