Vali Varol Taşova’da

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Taşova ilçesinde pazar yerini, eczacıları, çiftçileri ve Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret etti.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, korona virüs salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığına olumsuz etkilerini minimum seviyeye düşürmek amacıyla Taşova Perşembe Pazarı’nda uygulanan tedbirleri yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundu. Tedbirlerin uygulanmasına yönelik incelemede bulunan Vali Varol, toplum sağlığımıza hassasiyet göstererek tedbir ve kuralları uygulayan pazar esnafına ve vatandaşlara teşekkür etti.

Yetiştirdikleri ürünleri satan çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik eden Vali Varol, “Geçimini topraktan sağlayan, kutsal emeğini alın teri ile toprakta işleyerek ürüne dönüştüren, o ürüne değer katan ve bizlere ulaştırarak temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasını sağlayan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Ziyaretinin devamında ilçede bulunan eczaneleri ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol, eczane sahibi ve çalışanlarının ‘14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutladı. Vali Varol, vatandaşların eczacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini temin ederek, bu hizmetlerin gece-gündüz demeden kesintisiz olarak verilebilmesini sağlayan eczacılara toplumda bilinçli ilaç kullanımının sağlanmasında önemli bir rol oynadıklarına da değinerek tüm eczacılara çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Varol’un Taşova ziyaretinin son durağı Vefa Sosyal Destek Grubu’nun binası oldu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Varol, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve mağduriyet yaşamaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun yaşlı vatandaşlara yardım ulaştırmada büyük bir rol üstlendiğini ifade etti.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un incelemelerine Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ile Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de katıldı.