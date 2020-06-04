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Ekonomi

Vali Varol: “Devletimiz tüm imkanları ile zarar gören çiftçilerimizin yanındadır”

Amasya Valisi Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:52:45 -
Vali Varol: “Devletimiz tüm imkanları ile zarar gören çiftçilerimizin yanındadır”

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Suluova ilçesine bağlı Uzunoba, Yüzbeyi ve Saygılı köylerinde meydana gelen dolu yağışı dolayısıyla zarar gören ekili alanlarda incelemede bulundu.


Çiftçilere ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileterek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespiti için saha incelemesi yaptıklarını belirten Vali Varol, “Devletimiz tüm imkanları ile zarar gören çiftçilerimizin yanındadır” dedi.


İncelemede, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker de yer aldı.

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