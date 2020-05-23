  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?
için kalan
Aktüel

Vali Toraman: "Kurallara bayramda da uymamız hepimizin sağlığı için çok önemli"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Özünde sevgi ve saygının, milli birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın manasını bulduğu bir bayramı daha hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:13:35 -
Vali Toraman: "Kurallara bayramda da uymamız hepimizin sağlığı için çok önemli"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Özünde sevgi ve saygının, milli birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın manasını bulduğu bir bayramı daha hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Toraman, yayınladığı mesajda, "Bayramlar; dargınlık ve kırgınlıkların sona erdirildiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün öne çıkarak birlik, beraberlik ve kaynaşmanın daha da pekiştiği müstesna günlerdir. Tüm dünyada ve ülkemizde devam Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı’nda ailemiz ve sevdiklerimizle sarılıp kucaklaşamayacağız. Gelecek yıllarda yine bir arada olup, bayramları aynı coşkuyla yaşayabilmek için bu yıl devletimizin aldığı tedbir kurallarına uymamız hepimizin sağlığı için çok önemli. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bu bayram sarılamasak da yalnız bırakmamak adına telefonla arayıp mutlaka gönüllerini alalım. Bayramlarda yaşadığımız bu güzel duyguların daim olması dileğiyle tüm hemşehrilerimizin bayramını kutlarım" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı