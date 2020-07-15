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Gündem

Vali tedirgin eden açıklamayı yaptı! 'Sayımız yükseliyor'

Kastamonu Valiliği, il genelindeki koronavirüs vakalarının son günlerde artış gösterdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:08:00 -
Vali tedirgin eden açıklamayı yaptı! 'Sayımız yükseliyor'

Kastamonu Valiliği, koronavirüs salgınında son günlerde artış olduğu uyarısında bulundu.

Vali Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, Kastamonu’da son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarını görüştü.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kastamonu Valiliği, Kastamonu’da il genelinde vaka sayılarında son dönemde artışlar olduğu, dolayısıyla bu aşamaya kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi ve daha katı tedbirlerin uygulanması zarureti doğmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olması, maskesiz sokağa kesinlikle çıkılmaması, bunun yanında el hijyenine ve mesafe kurallarına titizlikle uyulmasını istedi.

Açıklamada, maske denetimlerinin sıklaştırılacağı ve maskesiz sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına dikkat çekildi. (İHA)

 

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