Vali Su, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Bizlere emanet edilen bu kutsal vatana ve üzerinde parıldayan cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceği” diyerek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Mersin Valisi Su, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, 30 Ağustos zaferinin, Anadolu’nun Türk milletinin sonsuza kadar vatanı olarak kalacağını tescillediğini belirten Su, “Yaklaşık bin yıl önce yurt edindiğimiz Anadolu’nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tescilleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlığı, özgürlüğü ve geleceği için her türlü fedakarlığı göstereceğini, birliği, beraberliği, kardeşliği, milli ve manevi değerlerine daima sahip çıkacağını bu büyük zafer ile en güçlü şekilde ispatlamıştır. Bizler de tarihi zaferlerle dolu bir ecdadın torunları olarak bizlere emanet edilen bu kutsal vatana ve üzerinde parıldayan cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkmaya, ülkemizi her geçen gün daha ileri noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta bu büyük zaferin komutanı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve millet uğruna canlarını feda ederek şahadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, Mersinli hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.