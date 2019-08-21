Vali Soytürk’ten Garnizon Komutanı Cihanoğlu’na ziyaret Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Soytürk, kısa süre önce 1’inci Hudut Alay Komutanlığı görevine atanan Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Cihanoğlu Hudut Alay Komutanlığında ziyaret etti. Cihanoğlu, Soytürk’e 1’inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki çalışmalar, sınır hattında alınan tedbirler konusunda geniş bilgilendirme yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Vali Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanlığından ayrıldı.

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