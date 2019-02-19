0553 313 94 23

Vali Sezer: "Türkiye’de ilk kez fırıncılara yönelik meslek edinme kursu açılıyor"

Türkiye’de ilk kez fırıncılara yönelik meslek edinme kursu Kırıkkale’de açılıyor.

19 Şubat 2019 Salı 17:18
Vali Sezer: "Türkiye’de ilk kez fırıncılara yönelik meslek edinme kursu açılıyor"

Türkiye’de ilk kez fırıncılara yönelik meslek edinme kursu Kırıkkale’de açılıyor.


Kırıkkale’de toplam 234 kişinin istihdam edeceği özel bir GSM operatörü ile protokol imzalanırken, fırıncılara yönelik Türkiye’de ilk kez Kırıkkale’de uygulanacak kurs sonunda 34 kişi istihdam edilecek.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Geçtiğimiz günlerde 234 kişinin istihdam garantili işe başlaması protokolü imzalamıştık. Bugün de fırıncı esnafının en büyük ihtiyacı olan kalifiye personel ihtiyacının karşılanması noktasında fırıncılara yönelik 34 kişiye istihdam imkanı sağlayacak protokol imzalandı. Türkiye’de ilk kez fırıncılara yönelik bir meslek edindirme kursu açılıyor. Bu eğitim programlarımız sanayicilerimizle devam edecek. Temel amacımız insanları iş ve meslek sahibi yapmak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tosya’da sağlık tek noktada toplanıyor
    1. Tosya’da sağlık tek noktada toplanıyor
    2. Yangında hayatını kaybeden bebek,..
    3. Süper Ay'a saatler kaldı! NASA'dan..
    4. Şuhut’ta güreş turnuvası
    5. Osmaniye güreşçiler dereceyle döndü
    6. Akcan’dan konut kredi faizi açıklaması
    7. Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahları..
    8. Vatandaştan İmamoğlu’na ‘AK Partiye..
    9. Kartepe’de iş güvenliği eğitimi verildi
    10. Savaş ve Akın çağrı merkezi binasında..
    11. Teknoloji liderlerinin hikayeleri..
    12. KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon..
    13. Kastamonu’da sobadan sızan gazdan..
    14. Tekirdağ'da 2 günlük bebek beşiğinde..
    15. Pelitköy’de 62 bin metrekare parke..
    16. ‘Sindirim Sistemi Hastalıkları Halk..
    17. Kızılırmak’ı kirleten şirkete 72 bin..
    18. Vali Aykut Pekmez’den kurum..
    19. Macaristan'da Soros ve Juncker karşıtı..
    20. Rektör Çomaklı, “Yükseköğretimde..
    21. Başkan Doğan: “Lisans iptali gibi bir..
    22. Şanlıurfa’da Kadın Danışma ve..
    23. Van'da gözaltındaki çocuklara işkence..
    24. Dijitalleşme yolunda Türkiye’de yeni..
    25. AYTO İhracat Destek Ofisi ihracat..
    26. Beylikdüzü belediyesi AK Parti meclis..
    27. Osmanlı dönemine ait "gökküre" ele..
    28. Vali Sezer: "Türkiye’de ilk kez..
    29. Bartın'da FETÖ/PDY davaları
    30. Kız arkadaşını kılıçla öldüren adama..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü