Vali Şentürk, tarım işçileriyle bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, küçük Antalya diye adlandıran Söğüt ve İnhisar ilçelerinde serada ve arazide kapsamlı incelemede bulundu.

Vali Bilal Şentürk ilk olarak Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve İş-Kur İl Müdürü Ayhan Tozan’ın katılımıyla, Güneydoğu’dan gelen tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda ve seralarda incelemede bulundu. Hamitabat köyünde köyün çıkışına kurulan çadırda kalan tarım işçilerinin sorunlarını dinleyen ve köy muhtarı İbrahim Metin’den bilgi alan Vali Şentürk, tarım işçilerinin kilometrelerce uzaklardan buraya geçimlerini sağlamak için geldiklerini ve alın teriyle ekmeklerini kazandıklarını ifade ederek, kaldıkları yerlerde yeni düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

Kaynak suyu sıcaklığı 38 derece olan hamamda inceleme

Daha sonra beraberindekilerle birlikte Çaltı köyünde kaynak suyu sıcaklığı 38 derece olan hamamda incelemede bulunan ve köy muhtarı Osman Akçe ve işletmecisinden bilgi alan Vali Şentürk, hamamın çevresinde yapılması planlanan çalışmaları yerinde görerek değerlendirmelerde bulundu.

Yeni hal binası yapılması planlanan arazide inceleme

Yakacık köyünde köy muhtarlığı tarafından tarım işçilerine tahsis edilecek hal binası ve yeni hal binası yapılması planlanan arazide incelemede bulunarak köy muhtarı Hüseyin Yıldırım’dan bilgi alan Vali Şentürk, buradan İnhisar ilçesine geçti. Vali Şentürk, İnhisar ilçe girişinde tarım işçilerini kaldıkları çadırda Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Kepez ile birlikte ziyaret ederek, Tarpak köyünde halk dilinde ’Kıbrıs adası’ olarak bilinen Sakarya Nehri’ni arazilerine bağlayan köprüde de incelemede bulundu ve köprüde çalışma yapılması talimatını verdi.