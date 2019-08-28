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Vali Şehmus Günaydın’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız” dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:44
Vali Şehmus Günaydın’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız” dedi.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Günaydın, mesajında şunları kaydetti:


“Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Büyük Zaferi, milletimizin ortak değerlerde bütünleşerek, birlik ve beraberlik içerisinde büyük fedakârlıklarla yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Bu büyük Zaferin 97.yıl dönümünü kutlamanın milletçe büyük gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Büyük Türk Milleti, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi ile egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya ilan etmiştir. Tarihte nice parlak zaferlere imza atan kahraman ordumuz, bölgesinde bir güç ve istikrar unsuru olarak ülkemizin saygınlığını artırmaktadır. Ordumuzun, vatan savunmasında ve uluslararası görevlerdeki başarılarıyla iftihar ediyoruz. Bu idealle ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması uğrunda yüksek bir vazife şuuruyla görevini yapan kahraman Mehmetçiklerimizin, bu mücadeledeki fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşamamıza imkan sağlayan kahraman ecdadımızdan aldığımız güçle, Büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yolda kararlı bir şekilde ilerlemeye ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız. Millet olarak hem bizden öncekilere, hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk büyük ve bir o kadar da gurur vericidir. Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de Milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu, milli birlik, beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Milletimiz, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere, vatanımıza ve bağımsızlığımıza göz dikenlere karşı her zaman birlik olmuş, esaret zincirine asla müsaade etmemiştir. Dün tüm imkânsızlıklara karşın cepheye koşan aziz milletimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında aynı cesaretle ve kararlılıkla meydanlara koşarak görevinin başında olduğunu, başta ülkemize ve milletimize kasteden hainler olmak üzere, tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanın ilelebet yaşatılması uğruna canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum.”

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:44
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