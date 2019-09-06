0553 313 94 23

Vali Recep Soytürk’ün 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 2019-2020 Eğitim Öğretim yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

06 Eylül 2019 Cuma 17:35
Vali Recep Soytürk’ün 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 2019-2020 Eğitim Öğretim yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Soytürk, mesajında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının öğrencilere, ailelerine, tüm eğitim camiasına başarılar getirmesini temenni ettiğini belirterek, "Ülkemizin her yanında olduğu gibi İlimizde de öğrenci, veli, öğretmen ve diğer eğitim personelinin büyük emek sarf edecekleri ve fedakarlıklarıyla donatacakları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’na başlamanın coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşarken; değerli anne ve babaları da yavrularını sevgiyle, ümitle okula hazırlanmanın güzelliğini ve tatlı telaşını yaşıyorlar. Kuşkusuz eğitim; üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken, kararlılık ve süreklilik isteyen bir süreçtir. Değerli eğitimcilerimizin, üstün görev anlayışı ve sorumluluk şuuruyla bu kutsal görevlerini yerine getirirken İlimizin eğitim ve öğretim kalitesini üst sıralara taşıma gayretlerimize bu yıl da gereken yüksek katkı vereceklerine inancım sonsuzdur. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkan sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, sorgulayan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, ailelerine yararlı ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının öğrencilerimize, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza başarılarla dolu hayırlı bir yıl olarak geçmesini dilerim” ifadesine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararı
    1. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme..
    2. Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    3. TAJEV kadın sağlığı için Ordu’da
    4. Gündemi sarsacak gelişme! İdlib'e..
    5. Gömülü diş ameliyatı sonrası dikkat..
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. ABD'den Türkiye'ye '100 milyar..
    9. Diyanet eğitim görevlisi alımı DİB..
    10. Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi..
    11. Fatih’te elektrik akımına kapılan işçi..
    12. Kangal’da kapanan okullar velileri..
    13. İdlib'deki siviller, rejim ve Rusya'yı..
    14. ABD'nin kapatıldı dediği terör..
    15. Bakan Ersoy ‘RTÜK Medya Buluşmaları’na..
    16. Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı
    17. Vali Recep Soytürk’ün 2019-2020 Eğitim..
    18. Aranan hırsızlık zanlısı kovalamaca..
    19. İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3..
    20. Şentop ve Pakdemirli yerli ve milli..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim