Vali Pekmez’den 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos Zaferinin 97. yıldönümünü milletçe kutlamanın heyecanı, gururu ve sevinci içerisinde olduklarını söyleyen Vali Pekmez, “Anadolu’nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan, Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve İstiklal Mücadelemizin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını Zafer Haftası olarak büyük bir gurur ve onurla kutlamaktayız.

Asırlardır hür yaşayan ve şanlı tarihi zaferlerle dolu milletimizin bağımsızlığına göz dikenlere karşı, yokluklara rağmen azimle, inançla, birlik ve beraberlik içinde yekvücut olarak toprağını nasıl müdafaa ettiğinin canlı bir örneği olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile milletimiz, vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, ezanların asla dindirilemeyeceğini, bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir.

Milletimizin makus talihini değiştirmiş olan her iki zafer ile Türk milleti, hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini,milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ilan ve ispat etmiştir.

Ecdadımızın milli ve manevi değerler hissiyatı ile canları pahasına vermiş olduğu bu şanlı mücadele, sadece tarihimizin önemli bir dönüm noktası değil, aynı zamanda daha güçlü yarınlara yürüyüşümüzde de bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Bu inanç ve coşkuyla, bu iki şanlı muzafferiyetin yıldönümünde Fetihlerin Babası Sultan Alparslan’ı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle yad ediyor, kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bizlere bu toprakları vatan bırakan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın Zafer Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.