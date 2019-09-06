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Vali Pekmez, TPAO’nun petrol arama sahalarını inceledi

Gerek uluslararası alanda, gerek ülkede ve gerekse de Adıyaman’ın her bölgesinde önemli çalışmalar yapan Türkiye’nin milli petrol arama şirketi TPAO’nun petrol arama çalışmaları Adıyaman’da aralıksız devam ediyor.

06 Eylül 2019 Cuma 14:16
Vali Pekmez, TPAO’nun petrol arama sahalarını inceledi

Gerek uluslararası alanda, gerek ülkede ve gerekse de Adıyaman’ın her bölgesinde önemli çalışmalar yapan Türkiye’nin milli petrol arama şirketi TPAO’nun petrol arama çalışmaları Adıyaman’da aralıksız devam ediyor.


Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve TPAO Bölge Müdürü Hikmet Aslandere ile birlikte Kahta bölgesi Nemrut Dağı eteğinde sondaj çalışmaları devam eden Hizitepe-2 Sondaj Kuyusunda incelemelerde bulundu.


Sondaj alanını gezen Vali Aykut Pekmez, 3 bin 290 metre derinliğe ulaşan Hizitepe-2 Tespit Kuyusunda devam eden petrol arama çalışmaları hakkında TPAO Bölge Müdürü Hikmet Aslandere’den ve mühendislerden bilgi aldı.


Hizitepe-2 Sondaj Kuyusunda devam eden çalışmaları incelemesinin ardından Karakuş Üretim Tesisine geçen Vali Aykut Pekmez, buradaki atölyeleri gezerek, TPAO’nun Adıyaman Bölgesinde bulunan üretim sahalarındaki sondaj kuyularından çıkarılan ham petrol miktarı ve yürütülen çalışmalar hakkında bir brifing aldı.


Gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı TPAO Bölge Müdürü Hikmet Aslandere ve çalışanlarına teşekkür eden Vali Aykut Pekmez, “TPAO Bölge Müdürlüğümüzün Adıyaman genelinde petrol arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Yapılacak çalışmalarla önümüzdeki günlerde daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Büyük bir özveri gösteren TPAO Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:16
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