0553 313 94 23

Vali Memiş köylülerle tulum eşliğinde horon oynadı

Erzurum Valisi Okay Memiş, İspir ilçesinde adını yerleşkesinde bulunan tarihi yapılardan alan Sırakonaklar Mahallesi’nde incelemede bulundu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:34
Vali Memiş köylülerle tulum eşliğinde horon oynadı

Erzurum Valisi Okay Memiş, İspir ilçesinde adını yerleşkesinde bulunan tarihi yapılardan alan Sırakonaklar Mahallesi’nde incelemede bulundu. Burada tulum ile karşılanan Vali Memiş, daha sonra köylülerle tulum eşliğinde horon oynadı.


Mahallenin, doğa ve tarihi güzelliklerini bir arada barındıran muhteşem bir coğrafyada bulunduğu ifade eden Vali Okay Memiş, “İş adamlarımızdan bu güzelliklerin tanıtılmasını ve bunun sermayeye dönüştürülmesini bekliyoruz” dedi.


İl genelinde turizm potansiyeli olabilecek alanları dağ taş demeden yerinde görüp inceleyen Vali Okay Memiş’in son durağı İspir ilçesi oldu. Elmalı Mahallesi’nde bulunan, içerisinde barındırdığı sarkıt ve dikitleri ile ünlü Elmalı Mağarası’na giden Vali Memiş, Türkiye’de mağara turizminin yaygınlaştığını söyledi. Gazeteci, vatandaş ve kurum yetkilileri ile birlikte mağaraya doğru patika bir yoldan yürüyüşe geçen Vali Okay Memiş, mağaranın ilk etapta yollarını yapacaklarını söyledi. Bu konuda çalışmalara başlayacaklarının müjdesini veren Memiş, “Elmalı Mağarası’ndan çok daha küçük ölçekli olup da 10 binlerce insanın ziyaret ettiği mağaralar var. Bizim burada öncelikli olarak yapmamız gereken vatandaşımızın buraya güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak. Bunun için yolla birlikte çok güvenlikli bir merdiven yapmamız gerekiyor. Önümüzde haftalarda bu çalışmaları başlatıp en kısa zamanda bitireceğiz” diye konuştu.



“Bu güzellikleri sermayeye dönüştürmeliyiz"


Vali Okay Memiş’in bir sonraki durağı Sırakonaklar Mahallesi oldu. Burada yaklaşık 1,5 kilometre doğa yürüyüşü gerçekleştiren Vali Memiş, ardından mahallede bulunan tarihi yapıları gezdi. Yetkililerden evler ile ilgili bilgi alan Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada mahallenin, Anadolu’nun birçok kültüre ev sahipliği yapan tipik göstergelerinden biri olduğunu, Türk ve Müslüman ailelerle yaşamış diğer kültürlerin de mahallede bulunan eserler sayesinde rahatlıkla görüldüğünü söyledi.


Mahalle için özel bir çalışma başlatacaklarını bildiren Vali Memiş, şunları kaydetti:


“Erzurum’un kuzey kesiminin çoğunluğu Doğu Karadeniz sınırları içerisinde. Burada da bizi Karadeniz iklimi, Karadeniz coğrafyası, Karadeniz bitki örtüsü karşıladı. Önümüzdeki günlerde özel bir çalışma yapacağız. Öncelikle köyün ulaşımının standardını yükseltmeliyiz. Burada çok rahatlıkla eko turizmin yapılabileceğini gördük. Muhteşem konaklar var, bu konaklarda pansiyon turizmciliği yapılabilir. Günübirlik gezi için de uygun bir lokasyon. Erzurum’a gelen bütün misafirlerimize kendi mülki hudutlarımız içerisinde hem Doğu Anadolu’nun iklimini, coğrafyasını ve kültürünü hem de Karadeniz Bölgesi’nin coğrafyasını ve kültürünün bütün özelliklerini gösterebiliriz. Burada güzel çalışmalar olmuş. Erzurumlu girişimci kardeşlerimizden bu güzelliklerin tanıtılmasını ve bunun sermaye dönüştürülmesini bekliyoruz. Buralara gelmemizin sebebi hem tanıtım yapmak hem de istihdam sağlamak.”


İspir’in önemli değerlerinden birinin de İspir fasulyesi olduğu ifade eden Vali Memiş, “Bu konuda kadınların öncülüğünde kurulan dernekler, kooperatifler ve devlet imkanları ile fasulyenin tanıtımı konusunda bir çalışma başlattık. Çıtayı biraz daha yükseltmek istiyoruz. Daha fazla ürün elde etmek ve kaliteyi yükselterek bundan daha fazla gelir elde etmek istiyoruz” dedi.



“Yapılan tüneller bölgenin can damarıdır"


Ovit Tüneli’nin tamamlanmasıyla birlikte Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi arasındaki mesafenin önemli ölçüde kısalacağını da aktaran Vali Memiş, konuşmasını şöyle tamamladı:


“Ovit Tüneli İspir için hakikaten bir can damarı oldu. İspir bizim Karadeniz’e açılan kapımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en büyük tüneli bizim ilimizle Rize ili sınırları içerisinde. Devamındaki Kırık ve Dallıkavak tünellerini de takip ediyoruz. Bu tüneller bir ya da maksimum iki yıla kadar bitmesi halinde Erzurum’un limana ulaşması neredeyse bir buçuk saate inecek. Karadeniz’de yaşayan neredeyse 15 milyon nüfusun Doğu Anadolu’ya ulaşması kolay olacak. Bu coğrafyanın, İspir’in geleceği var. Erzurum zaten Türkiye’nin çok önemli illerinden biri. İnşallah yapılan yatırımların meyvelerini önümüzdeki günlerde alacağız.”


Vali Okay Memiş’e İspir gezisinde Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Kaymakam Vekili Hamit Genç, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve Prof. Dr. İbrahim Kopar eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:34
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız"
    1. "Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde..
    2. Altınyıldız Classics A Milli Basketbol..
    3. Kuruttukları dolmalıkları yurdun dört..
    4. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
    5. Fenerbahçe'ye üçüncü Fransız futbolcu
    6. HDP il ve ilçe binaları PKK şubesi gibi!
    7. Erzurum’da 30 Ağustos provası
    8. Beymen Perakende ve Tekstil..
    9. Gazze'de 3 polisin öldüğü..
    10. Put Adam’a sansüre itiraz yağıyor
    11. "Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100..
    12. Akhisarlılardan açık havadaki..
    13. Kolombiya’da tabutta 300 kilogram..
    14. Mersin’de eşi tarafından öldürülen..
    15. Pazar yerlerinde kışlık heyecanı..
    16. Alman tüketici iklimi ekonomik..
    17. (Özel) Sanatını yapmak isteyen bu..
    18. Trabzonspor, Avrupa'da 129. maçına..
    19. Cirit atları derede serinliyor
    20. Balıkesirli balıkçılar sezondan ümitli
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog