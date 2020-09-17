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Aktüel Vali Masatlı, pazar yerinde vatandaşları Kovid-19'a karşı tek tek uyardı
Aktüel

Vali Masatlı, pazar yerinde vatandaşları Kovid-19'a karşı tek tek uyardı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:00:22 -
Vali Masatlı, pazar yerinde vatandaşları Kovid-19'a karşı tek tek uyardı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kent pazarında yaptığı denetimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tek tek uyardığı vatandaşlara, sosyal mesafe kuralını, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğunu hatırlattı.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, il genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesine karşı ek önlemler aldıklarını vurguladı.

Masatlı, bu kapsamda 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirdiklerini anlatarak, "Bunu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da alıp deklare ettik. İnşallah büyüklerimiz de bizi anlayışla karşılayacaklardır. Önemli olan onların sağlığıdır. Onlar bizim için bir değerdir. Bu değeri korumak hepimizin görevidir." dedi.

Pazar yerini denetleyerek hem alınan tedbirleri görmeye hem de tavsiyelerde bulunmaya çalıştıklarını belirten Masatlı, "Bu salgını hep beraber toplumsal diyalogla, toplumsal mutabakatla inşallah def edeceğiz ve özlediğimiz sağlıklı günlere hep beraber kavuşacağız. İlimizle ilgili gerek 65 yaş üstü vatandaşlarımız gerek gençlerimiz için gerekse de vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu yerlerle ilgili tedbirlerimiz var." diye konuştu.

Tedbirler konusunda özel algı oluşturmak istediklerini vurgulayan Masatlı, "Amacımız tamamen vatandaşımızın bu konudaki bilinç oranını artırmak. 'Maskesiz dolaşma kesinlikle olmamalı.' diyoruz. İlimizi en iyi şekilde bu salgından korumak için gerekli çabayı gösterip, sonucu elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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