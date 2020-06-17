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Aktüel

Vali Köşger’den Başkan Atay’a veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, veda ziyaretleri kapsamında Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:22:35 -
Vali Köşger’den Başkan Atay’a veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, veda ziyaretleri kapsamında Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ziyaret etti.


Aydın’daki 3 yıllık görevinin ardından İzmir Valisi olarak atanan Vali Yavuz Selim Köşger, yeni görev yerine başlamadan önce il genelinde veda ziyaretlerine devam ediyor. Vali Köşger, veda ziyaretleri kapsamında Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı makamında ziyaret etti. Covid-19 pandemisi dolayısıyla ziyaret, sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi.


Aydın Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda; “Valimiz Yavuz Selim Köşger veda ziyareti kapsamında Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ı ziyaret ederek vedalaştı” ifadelerine yer verildi.

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