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Vali Karaloğlu: "Tanıtımda turizmcilerin desteğini yeterince göremiyoruz"

Antalya Valisi Münir Karaloülu, "Turizmin tanıtımı için Moskova’da festival düzenlendi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:51
Vali Karaloğlu: "Tanıtımda turizmcilerin desteğini yeterince göremiyoruz"

Antalya Valisi Münir Karaloülu, "Turizmin tanıtımı için Moskova’da festival düzenlendi. Bu festivale turizmcilerin daha fazla ilgi göstermesini beklerdim ama olmadı. Değerlerimizin tanıtılması için turizmcilerin yeterince desteğini göremiyoruz" dedi.


Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), 35’inci kuruluş yıldönümünü Aspendos Antik Tiyatrosu’nda düzenlediği gece ile kutladı. AKTOB’UN Aspendos’taki 35 yıl kutlama gecesi tiyatronun önünde misafirlerin karşılanması ile başladı. Geceye Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya BÜyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya protokolü, Turizmciler ve AKTOB’ta başkanlık yapmış Selahattin Saklıca, Ahmet Barut, Osman Ayık, Sururi Çorabatır, Yusuf Hacısüleyman ve şimdiki başkan Erkan Yağcı katıldı. Gecenin açılışında konuşan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Antalya’ya 14 milyon turistin geldiğini belirterek, ’’Geçen yıl 14 milyon yabancı turisti ağırladık. AKTOB’un 35’inci kuruluş yıl dönümünde hedef 16 milyon turist. 35 yılda Antalya 16 milyon turisti yakaladık. Derler ya yaş 35 yolun yarısı eder. Biz 70 yaşına geldiğimizde Antalya neden 30 milyon turisti ağırlamasın. Antalya bunu başaracak güçtedir’’ dedi.



"Kiev’de Warşova’da da yapılması planlanıyor"


Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise 35 yıl önce Türkiye’nin 2.5 milyon turist ağırladığını hatırlattı. Karaloğlu, "35 yıl önce bütün Türkiye bir yılda 2.5 milyon turist ağırlıyordu. Günümüzde ise sadece Antalya, Temmuz ayında bir ay içinde 2.5 milyon turist ağırlayacak. Turizmimiz nereden nereye geldi. Turizmin tanıtımı için Moskova’da festival düzenlendi. Bu festivale turizmcilerin daha fazla ilgi göstermesini beklerdim ama olmadı. Bu festivaller yaygınlaşacak. Kiev’de Warşova’da da yapılması planlanıyor. Ancak turizmciler bu gibi etkinliklere destek olmalı, olmazsa olmaz. Bu yıl Aspendos yılı ilan edildi. AKTOB, Aspendos yılına dikkat çekmek için 35’inci kuruluş yıldönümünü burada kutladı. Ancak bu değerlerimizin tanıtılması için turizmcilerin yeterince desteğini göremiyoruz" ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:51
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