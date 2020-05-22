Vali Karadeniz’den Tosya’da Covid-19 toplantısı

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’in başkanlığında Tosya’da yapılan toplantıda, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Tosya ilçesinde bir tekstil fabrikasında görülen korona virüs vakalarının ardından Tosya ilçesini ziyaret eden Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Tosya Kaymakamlığı ziyaretinin ardından ilçede salgın hastalıkla ilgili alınan tedbirleri ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek için düzenlenen toplantıya başkanlık yaptı. Vali Karadeniz, Tosya Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, “Tosya’daki son durumu ele almak üzere bir aradayız. Tosya’nın D-100 Karayolu üzerinde bulunması sebebi ile en kritik ilçelerimizden birisi. Onun için buraya özel önem veriyoruz. Buradaki vakaları da diğer ilçelerimizde olduğu gibi artık en aza indirmek için her türlü gayret göstermek durumundayız. Bu mücadele bize şunu gösteriyor ki bu iş bitti diye bir şey en azından şu aşamada mümkün değil. Elbette bu mücadele verildikçe mücadelenin olumlu sonuçları alınıyor vakalar azaltılıyor, ölümler azaltılıyor ama bundan sonraki normalleşme süreci dediğimiz süreçte herkesin de bildiği gibi eski normal kesinlikle değil. Dolayısıyla bizimde bundan sonraki yaşantımızı yeni normale göre ayarlamak zorundayız. Herkes maskesini takacak, sosyal mesafeye mutlaka uyulacak. Tüm meslek grupları da sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde çalışmalıdır ki bu salgının yayılma hızı düşsün. Yine kişisel hijyene de herkesin son derece dikkat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu hususlara uyarak biz eğer hayatımızı şekillendirirsek, virüsün yayılma hızını azaltacağımızı düşünüyorum. Diğer ilçelerde bunu başardık ve Tosya’da da bunu başaracağımızı düşünüyorum ve buna inanıyorum. Bunları değerlendirmek üzere bugün buradayız. Olabilecek her ihtimali düşünerek tedbirli olmak zorundayız. Eğer bu önlemler sağlanırsa da netice alacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

Vali Yaşar Karadeniz, Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri ile birlikte toplantıya basına kapalı olarak devam etti. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’i Tosya’ya gelişlerinde; Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akgül ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola karşıladı.