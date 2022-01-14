Vali kadınlara KADES uygulamasını anlattı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, belediye tarafından ev kadınlarının hizmetine açılan Aşağımahmutlar Mahalle Konağını ziyaret etti. Tekbıyıkoğlu, kursiyerlere Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) anlattı. Kadına yönelik şiddet olaylarında KADES sayesinde polis veya jandarmanın olay yerine 3 dakika içerisinde ulaştığını belirten Vali Tekbıyıklıoğlu, uygulamanın önemine dikkat çekti.

Kursiyer kadınların KADES uygulamasını cep telefonlarına yüklemesini isteyen Tekbıyıkoğlu, "Geçenlerde de böyle bir olayda emniyet kuvvetleri 3 dakika içerisinde intikal etti. Kötü bir olayın önüne geçmiş oldu. Bizim valiliğimizin de bakanlığımızın da önemsediği bir proje" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Mahalle konaklarımızda dini eğitimler veriyoruz. Psikologlar ve sosyologlar geliyor. Burası bir aile merkezi gibi çalışıyor. Ama daha çok üretim yapsınlar istiyoruz" diye konuştu.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl kullanılır? Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri. gov.tr indirebilirsiniz.