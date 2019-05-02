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‘Vali Hanım’ çileğinde dekarda 100 bin liralık gelir

Muğla’da ‘Vali Hanım Çileği Projesi’ kapsamında dekar başına 90-100 bin liralık gelir elde edilirken, ekili alan oranı 134 dekara ulaştı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 19:37
‘Vali Hanım’ çileğinde dekarda 100 bin liralık gelir

Muğla’da ‘Vali Hanım Çileği Projesi’ kapsamında dekar başına 90-100 bin liralık gelir elde edilirken, ekili alan oranı 134 dekara ulaştı.


Muğla Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında Gülağzı Mahallesi’nde çilek erken hasat tarla günü ve çilek ekimi etkinliği gerçekleştirildi. Vali Esengül Civelek’in de katıldığı çilek hasat tarla gününde Gülağzı Mahallesi’nden çiftçi Gani Ülkü’nün tarlasında önce çilek dikimi gerçekleştirildi ardından daha önce dikimi yapılan tarlada erken çilek hasadı yapıldı. Erken çilek hasadında elde edilen ürünlerin özellikle turizm bölgelerinde kilosunun 25-30 liradan alıcı bulduğu açıklandı. Muğla’da 3. Etap olarak dağıtımı yapılan çilek fidelerinden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bu güne kadar 1 milyon çilek fidesinin dağıtımının yapıldığı açıklandı.



Dekarda 90-100 bin TL gelir


Çilek projesi kapsamında dekar başına 90-100 bin liralık bir gelir elde edildiğini belirten Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, “İlk yıl dekar başına 3 ton verim aldık. Önümüzdeki süreçte dekarda 5-6 ton verim bekliyoruz. Bu sene ilk turfanda çıkan çileğin kilosu 25 -30 liraya satıyoruz sahil kesimlerine. Ortalama kilosunu 15 lira kabul edersek bir dekarda yaklaşık 90 bin lira ile 100 bin lira arasında bir ciro yapılıyor. Bugün geldiğimiz noktada birinci etapta 27 dekar, 2. etapta 20 dekar, 3. Etapta ise 87 dekar çilek bahçesi tesis edildi. Üç projenin toplamında 1 milyon adet çilek fidesi dağıttık. Çilek ekilen alanlardan toplamda dekar başı 6 ton ürün alınırsa bu da yıllık 12 milyon lira gibi bir ciro oluşturuyor. Bu da üreticimiz açısından dişe dokunur bir gelir demek” dedi.



“Köyden kente göç engellenecek”


Muğla Valisi Esengül Civelek, “Geçtiğimiz yıl kırsal yaşamda kadın çiftçilerimizin sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi amacıyla çilek projesini hayata geçirdik. Bu yeni cins Vali Hanım çileği olarak adlandırılan çilek üretim projesi vatandaşlarımız tarafından yoğun talep gördü. Bu yıl da valiliğimiz Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca projenin sürdürülebilirliğine destek olmak üzere finansal kaynak sağladık. Vali Hanım Çilek Projesi’ni kırsal kalkınmanın desteklenmesinde tarımsal bir ürün olarak görüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 19:37
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