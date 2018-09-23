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Vali hain pusu hakkında konuştu: Kalleşçe saldırıyorlar

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin iki köylüyü öldürmesine ilişkin Şırnak Valisi Mehmet Aktaş açıklama yaptı. Aktaş, PKK'lıların kalleşçe saldırdığını söyledi.

23 Eylül 2018 Pazar 17:24
Vali hain pusu hakkında konuştu: Kalleşçe saldırıyorlar

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, PKK'lı teröristlerin 2 köylüyü katletmesine ilişkin, "Askerin, polisin karşısına çıkamıyorlar, çıktıklarında da derslerini alıyorlar. Kırsalda kalanları da en kısa sürede temizleyeceğiz." dedi.

Vali Aktaş, beraberinde 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Uludere Kaymakamı M.Fatih Yakınoğlu ile PKK'lı teröristlerce dün araçları yakıldıktan sonra katledilen Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç'un Pirinçli köyüne geldi.

Köy meydanında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Aktaş, burada yaptığı konuşmada, terör örgütünün son çırpınışlarını savunmasız insanları katlederek yaptığını vurguladı.

Hayatını kaybeden köylülerin kanının yerde kalmayacağını ifade eden Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

 "Askerimiz, korucularımız ve polislerimiz çok büyük bir mücadele veriyor. Son 2 yıl içinde terörle mücadelede çok büyük mesafe aldık. Çok az sayıda kaldılar. Siz de görüyorsunuz, o kalanlar da böyle savunmasız insanlara kalleşçe saldırıyorlar. Askerin, polisin karşısına çıkamıyorlar, çıktıklarında da derslerini alıyorlar. Kırsalda kalanları da en kısa sürede temizleyeceğiz. Buralara huzur ve güven hakim olacak. "

Kanaat önderi Cemil Öter de " Hepimizin acısı bir. Rabbim devletimize zeval vermesin." dedi.

Beytüşşebap Pirinçli köyünde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, peynir ticareti için gittikleri Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyünde PKK’lı teröristler tarafından kaçırılmış, araçları ateşe verilerek katledilmişti. 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:24
  1. Siirt
  2. Adıyaman
  3. Şırnak
  4. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş
  5. PKK

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