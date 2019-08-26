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Vali Gürel, Aile Sağlık Merkezlerinin hizmetleri hakkında bilgi aldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu olan Aile Sağlığı Merkezlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerine Kurtuluş Aile Sağlığı Merkezi ile 120 Evler Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek devam etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:03
Vali Gürel, Aile Sağlık Merkezlerinin hizmetleri hakkında bilgi aldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu olan Aile Sağlığı Merkezlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerine Kurtuluş Aile Sağlığı Merkezi ile 120 Evler Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek devam etti.


Kurtuluş ASM ziyaretinde Doktor Mustafa Acar ve 120 Evler ASM ziyaretinde Doktor Ayşe Tapsız’dan;


koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmeti ile birlikte gebe, bebek, çocuk takipleri, aşılama, bağışıklık hizmetleri, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerine yönelik erken tarama testleri ve takipleri, obezite takibi, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tarama takip ve tedavisi, rutin laboratuvar tahlilleri ve ayrıca her türlü sağlık sorunları için danışmanlık hizmetleri gibi vatandaşlarımıza sunulan hizmetler hakkında bilgiler alan Vali Gürel, ASM Doktorlarına ve görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.


ASM ziyaretlerinde Vali Fuat Gürel’e İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Sağlık Hız. Başkanı Uz. Dr. Sedat Özdemir eşlik etti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:03
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