Vali Gül’den akit’e ziyaret

HABER MERKEZİ

İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İstanbul’un güvenilir ve yaşanabilir şehir olması için canla başka çalışan Vali Davut Gül, dün gazetemizi ziyaret etti. Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ile Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu yaptı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette güncel konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Akit'in toplumsal duyarlılığa katkısı büyük

Ziyaretin ardından kurumumuzda 27 Nisan’da meydana gelen ve 60 saatte söndürülemeyen yangının bıraktığı hasarları inceleyen Vali Gül, şunları dile getirdi: “Geçmiş olsun dileklerimizi tekrar tekrar iletiyoruz. Malumunuz yaklaşık 7 ay önce çok büyük bir yangın geçirdi. Tekrardan hem gazete grubunu hem de televizyonlarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Onu görmek istedik ve ayrıca da iade-i ziyarete gelmek istedik. Bu vesileyle de Akit Medya Grubu çalışanlarına geçmiş olsun diyorum. Çok zor günlerden geçiyoruz. Özellikle İsrail’in Filistin’de yaptığı zulümle ilgili Akit Medya Grubu’nun toplumsal duyarlılık oluşturma anlamında katkılarını görüyoruz, bu nedenle teşekkür ediyoruz.”



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