  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Fahri Meral, Karaman'dan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:44:55 -
Vali Fahri Meral, Karaman'dan ayrıldı

KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Fahri Meral, Karaman'a veda etti.

Vali Meral, Karaman Valiliği önünde düzenlenen programda, Karaman'da 3 yıl boyunca görev yaptığını söyledi.

Ailecek Karaman'dan memnun ayrıldıklarını dile getiren Meral, "Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışına inanıyoruz. Böyle de elimizden geldiği kadar gayret göstermeye çalıştık. Şahsınızda bütün basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Memlekete hizmete devam, hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Meral, daha sonra kentten ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı