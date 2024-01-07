Vali eşi öğretmen 3 ayda 853 öğrenciyi okula kazandırdı

Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okula devam edemeyen çocuklar için bir süre önce “Okulum Beni Bekler Projesi” projesi hayata geçirildi. İbrahim Çeçen Vakfının da destek verdiği proje kapsamında yürütülen çalışmada, 3 ayda evlerinde ziyaret edilen çocuklardan 390’ı kız, 853 öğrenci yeniden okula kazandırıldı. Son olarak uzun süredir çeşitli nedenlerle devamsızlık yapan Leyla ve Bilal kardeşlerin ailesiyle görüşüp ikna eden öğretmenler, öğrencileri yanlarına alarak araçla Cemil Meriç Ortaokuluna getirip sınıflarına yerleştirdi. Neslihan Öğretmen, eğitimi

çok önemsediklerini belirterek, şunları dile getirdi: “Bu projeyle çeşitli sebeplerle eğitim haklarından mahrum kalan yavrularımıza ulaşıp köprü vazifesi kurmak istedik. Velilerimizden, hemşehrilerimizden, bu köprüde bir tuğla olmalarını bekliyoruz. Onlardan katkılar bekliyoruz. Çünkü bir katkı, aydınlık yarınlarımızın mimarı olan güzel gençlerimizi çok daha iyi yerlere getirecektir. Biz buna inanıyoruz çünkü umudumuz gençlerimizdir. Bugün bu noktada 2 kardeş yavrumuzu daha okula kazandırdık. Bundan sonra da desteklerimiz devam edecek.” Okula tekrar başlamanın mutluluğunu yaşayan Leyla İlhan ise okula her gün gidip ders çalışmak istediğini ve ileri de müdür olmayı hedeflediğini söyledi. Bilal İlhan da yeniden okula kavuşmasında emek gösteren herkese teşekkür etti.