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Kültür - Sanat

Vali Erin Kadir Gecesini kutladı

İslam aleminde önemli bir yeri olan Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, salgın hastalık nedeniyle büyük bir buhran yaşayan insanlığın duaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:52:43 -
Vali Erin Kadir Gecesini kutladı

İslam aleminde önemli bir yeri olan Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, salgın hastalık nedeniyle büyük bir buhran yaşayan insanlığın duaya ihtiyacı olduğunu söyledi.


Vali Erin mesajında, “Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan ayının sonlarına gelirken, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bin aydan hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesine ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Cenab-ı Allah’ın, insanlığa kurtuluş çağrısı olarak Kur’an-ı Kerim’i indirmeye başladığı bu gece, insan hayatına anlam katan hikmetler barındırmaktadır. Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu gece, Rabbimizin bizlere sunduğu sayısız nimetlerin farkında olmamız, karşı karşıya kaldığımız bela ve musibetlerin ortadan kalkması için yakaracağımız ve hayırlı amellerle geçmiş günahlarımızın bağışlanmasını talep edeceğimiz müstesna bir zamandır. Bu gece münasebetiyle, birbirimize ve tüm insanlığın karşı karşıya kaldığı hastalık, kaza, bela ve musibetleri kaldırması için Yüce Rabbimize dua edelim diyor, tüm İslam aleminin ve Şanlıurfalı kardeşlerimin Kadir Gecesini tebrik ediyorum” dedi.

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