Vali Erin Birecik ve Suruç’ta incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik sahil yolunda yaşanan heyelan nedeniyle afet bölgesi ilan edilen alanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Birecik Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya ile birlikte incelemelerde bulunan Vali Erin, afet bölgesi ilan edilerek yıkımına karar verilen konutların bulunduğu alanda vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve beklentilerini dinledi. Vali Erin, afet bölgesinde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Birecik’teki incelemelerinin ardından akşam saatlerinde Suruç ilçesine geçen Vali Erin, burada da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Vali Erin, bir kahvehanede de vatandaşlarla hasbihal etti.