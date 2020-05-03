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Gündem

Vali duyurdu: İlimizde 3 gündür koronavirüs vakası yok

Sivas Valiliği, il genelinde son 3 gündür yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 21:45:00 -
Vali duyurdu: İlimizde 3 gündür koronavirüs vakası yok

Sivas'ta son 3 gün içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığı bildirildi.

Sivas Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtilerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Klip büyük beğeni topladı

Valiliğin, paylaşımında kentin boş sokaklarında çekilen video klip de yer aldı. "Sivas ellerinde sazım çalınır" türküsü eşliğinde hazırlanan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

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