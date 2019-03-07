Vali Deniz’den tam not

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Vali Deniz’e merkezi gezdirerek, yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Vali Deniz yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek verilen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne ziyarette bulundu.Barınak ziyaretinde Vali Deniz’e, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ile Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, sevimli dostlar için verilen hizmetler hakkında Deniz’i bilgilendirdi. Daire Başkanı Akbaş, Vestel işbirliğiyle yürütülen ve engelli hayvanlara hareket olanağı sağlayan yürüteç projesi hakkında da bilgi vererek, hizmet birimlerini tanıttı. Projeleri yakından takip ettiğini belirten Deniz, sevimli dostların bakımı ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar için teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Bakım ve tedavi merkezimiz bünyesinde yürüttüğümüz hizmetler noktasında Türkiye’de önemli bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Gerek yürüteç projemiz gerekse de diğer bakım ve tedavi faaliyetlerimizle bu işi gerçekten çok güzel noktalara taşıdık. Bunları da Sayın Valimiz ve Kaymakamımızla paylaşmak ve buradan memnun ayrıldıklarını görmek bizleri ayrıca mutlu etti. İlgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kendisi de bir hayvansever olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliği ve destekleriyle, doğamıza ve hayvan haklarına saygılı çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.