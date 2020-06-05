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Aktüel

Vali Dağlı, Cuma namazını Akçakoca’da kıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 19:51:37 -
Vali Dağlı, Cuma namazını Akçakoca’da kıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, bir dizi ziyaretler için gittiği Akçakoca’da sosyal mesafeli Cuma namazı kıldı.


Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Akçakoca’ya giden Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Cuma namazını Akçakoca merkez caminin bahçesinde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek kıldı. Korona virüs salgını nedeni ile cami bahçelerinde kılınan namazda Vali Dağlı’ya Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile Belediye Başkanı Okan Yanmaz’da eşlik etti.

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