0553 313 94 23

Vali Cüneyt Epcim: “Projenin aksayan kısımlarına hızlıca müdahale etmek istiyoruz”

Demirözü Barajı Sulama Kanalı ile Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Demirözü Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:54
Vali Cüneyt Epcim: “Projenin aksayan kısımlarına hızlıca müdahale etmek istiyoruz”

Demirözü Barajı Sulama Kanalı ile Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Demirözü Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıda Vali Cüneyt Epcim, “Projenin aksayan kısımlarına hızlıca müdahale etmek istiyoruz” dedi.


Toplantıya Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Devlet Su İşleri Trabzon Bölge Müdür Vekili Emre Akçalı ile köy muhtarları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.


Demirözü’nün kalkınması ve gelişimine katkı sağlayacak Demirözü Barajı Sulama projesi ve arazi toplulaştırma çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini kaydeden Vali Epcim, “Bayburt’umuzda devletimizin ve hükümetimizin çok ciddi yatırımları olmuş. Bunlar içerisinde en büyük yatırımlardan bir tanesi hiç kuşkusuz Demirözü Barajı. Projeyi sağlıklı bir şekilde ele almak ve projenin aksayan yönlerini ilgili taraflarla değerlendirip çözüm yollarını belirlemek üzere bir araya geldik. Projenin aksayan taraflarına hızlı bir şekilde müdahale etmek istiyoruz.” dedi.


Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Epcim, katılımcılara teşekkür etti.


Vali Epcim’in konuşmasının ardından Demirözü Kaymakamı Ömer Çoşkun Demirözü Barajı Sulama Kanalı Projesi ve Arazi Toplulaştırma Çalışmaları başta olmak üzere ilçede sürdürülen yatırımlar hakkında katılımcılara brifing verdi.


Toplantı ilgili konularda yapılan bilgi alışverişiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pakdemirli, Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale açıklaması
    1. Bakan Pakdemirli, Çekirdeksiz kuru..
    2. Esed ve Rusya Han Şeyhun'u ele..
    3. Bağdat yönetimi, Haşdi Şabi..
    4. Sakarya polisi, 104 kişiyi dolandıran..
    5. Başkan Erdoğan 4 ülkenin Ankara..
    6. Rum basını 'Lefkoşa' detayını duyurdu:..
    7. FOX Tv'den Fatih Portakal'a büyük şok!
    8. Bakan Kasapoğlu: “Voleybolda bizleri..
    9. Türk inşaat sektörü dünyada ikinci..
    10. "ABD Basra Körfezi’nde güvensizlik..
    11. Vali Yavuz’dan Rektör Akdoğan’a ziyaret
    12. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    13. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 5..
    14. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    15. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    16. ABD Ankara Büyükelçiliği sosyal..
    17. Balıkesir’deki kazada polis memuru..
    18. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere..
    19. Eskişehirspor’un kulüp eşyaları..
    20. Görevden uzaklaştırılan Bedia Özgökçe..
    21. Polonyalı turistlerin üzerine yıldırım..
    22. Zanka'dan şampiyonluk mesajı
    23. Voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı
    24. Vali Cüneyt Epcim: “Projenin aksayan..
    25. Kemal Kılıçdaroğlu Arnavutluk'ta Tomor..
    26. Dünya Yakın Savunma Federasyonu,..
    27. Gündemi sarsacak ifadeler!..
    28. Camide büyük alçaklık! Tutuklandı
    29. Yaşlı kadını çamaşır asarken yılan..
    30. AFAD ekipleri su kanalında altın..
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal