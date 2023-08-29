Vali Çiftçi'den 30 Ağustos mesajı

Vali Çiftçi yayınladığı mesajda şöyle dedi “Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu Yüce Türk Milleti olarak hep birlikte yaşamaktayız.

Milletimizin gelişi daha erken asırlarda olsa da, 26 Ağustos 1071‘de ebedi yurt kılınan Anadolu topraklarında, 30 Ağustos 1922'de gerçekleşen zafer ile bu Mukaddes Vatanın tapusunun Necip Türk Milletine ait olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Önemli bir dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir âbidesi olarak tarihteki yerini alan şanlı zaferimiz, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin uyanışına vesile olan, İstiklal ve kurtuluş meşalesinin yakılmasına neden olan kutlu bir gündür.

Zafer Bayramı ile milletimiz, bu vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, ezanların asla susturulamayacağını, ay yıldızlı şanlı bayrağımızın göklerden asla indirilemeyeceğini göstermiştir.

Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve bağımsızlığımız her zaman olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Bu zafer, bizlere destan yazan kahraman ordumuzun, yüce milletimize unutulmaz ve şerefli bir armağanıdır. Gücünü ve bekasını, inancından, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu kenetlenmenin, bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü durum karşısında aynı ruh ve heyecanla, birlik ve beraberliğimiz sayesinde aşacağımıza yürekten inanıyorum.

Bugün bizlere düşen görev her zamankinden daha fazla el ele omuz omuza birlik ve beraberliğimizi daha güçlü kılmak, ecdadımızın, uğruna şehadete yürüdüğü mukaddes değerlere sahip çıkmak, bu değerleri gelecek nesillere aktarmaktır.

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Bu vesileyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını tebrik ediyor, şanlı tarihimize altın harflerle yazılan zaferin Başkomutanı Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm komutanlarını, devlet ve siyaset adamlarını, Mehmetçiklerimizi, Malazgirt'ten Dumlupınar'a, milli mücadeleden günümüze kadar vatan ve milleti uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”