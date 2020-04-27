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Aktüel

Vali Çakacak’tan görevine dönen Kaymakam Yılmaz’a geçmiş olsun dileği

Vali Özdemir Çakacak, 7 Nisan 2020 tarihinde ’Covid-19’ testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan ve daha sonra iyileşerek görevi başına dönen Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz’a Video Konferans Sistemi üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.

2020-04-27 13:59:04 -
Vali Çakacak’tan görevine dönen Kaymakam Yılmaz’a geçmiş olsun dileği

Vali Özdemir Çakacak, 7 Nisan 2020 tarihinde ’Covid-19’ testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan ve daha sonra iyileşerek görevi başına dönen Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz’a Video Konferans Sistemi üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.


Kaymakamlıklar tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının yoğun bir tempo içerisinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden gerekli iş ve işlemlerini yaptığına dikkat çeken Vali Çakacak, görüşme esnasında duygularını dile getirerek. “Alınan bütün tedbirleri kamu kurum ve kuruluşlarımız ile tüm vatandaşlarımızla birlikte titizlikle uygulamalı ve devam ettirmeliyiz. Küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Alınan tedbirlere vatandaşlarımızın uyması gerekiyor. Alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik olarak marketlerin, pazar yerlerinin, toplu taşıma ve servis araçlarının denetimine sıkı bir şekilde devam edilecektir. Bu mücadeleden topyekûn bir mücadele içerisinde olursak başarıyla çıkarız. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 7/24 vatandaşlarımızın istek ve taleplerini fedakârca yerine getiriyorlar. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bütün hizmetlerimizi etkin ve aktif bir şekilde devam ettirmeliyiz” dedi.

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