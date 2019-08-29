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Vali Çakacak’ın 30 Ağustos mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:47
Vali Çakacak’ın 30 Ağustos mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Vali Çakacak, yayınladığı mesajda, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümünün kutlandığını belirtti. Mesajında, ‘30 Ağustos 1922, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır’ diyen Çakacak, devamında şu ifadelere yer verdi:


“Milletimiz bu destanla, milli hâkimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir âbidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Milletimizin makûs kaderini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk Milleti; hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini; millî birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, Eskişehirli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:47
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