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Vali Çakacak’ın 2 Eylül mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

01 Eylül 2019 Pazar 12:48
Vali Çakacak’ın 2 Eylül mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.


‘İç Anadolu’nun parlayan yıldızı Eskişehirimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz’ diyen Vali Çakacak, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:


“Kurtuluş günleri, tarihe not düşmenin yanında, geleceğimize yön vermesi açısından da son derece önemli günlerdir. 1922 yılının zaferlerle dolu Ağustos ayından sonra Eylül ayı şehrimizin de içinde bulunduğu pek çok yerin kurtuluş vakti olmuştur. Eskişehir sahip olduğu stratejik konum ve demiryollarının kavşak noktasında olması gibi sebeplerle Anadolu’nun önemli merkezlerinden biridir. Daha 22 Ocak 1919’da bunun önemini kavrayan İngiltere 200 kişilik birliğiyle Eskişehir İstasyonu’nu işgal etmiştir. Zamanla İngiliz işgal kuvvetlerinin sayısı artmış ve Mart 1920’de 2000’e ulaşmıştır. 22 Ocak 1919 İngiliz işgalinden başlayıp 2 Eylül 1922’de kurtuluşla sonuçlanan süreç boyunca Eskişehir halkı pek çok badire atlatmıştır. Ama hiçbir zaman yılgınlığa ve ümitsizliğe düşmemiş, Mustafa Kemal Paşa’nın öncülüğünde verilen Milli Mücadele’ye maddi-manevi tam destek vermiştir. 2 Eylül 1922 günü işgalden kurtarılan şehirlerine dönen Eskişehirliler, burayı neredeyse tanınmayacak halde bulmuşlar ama özgürlüğün verdiği güçle yeniden imar faaliyetlerine başlamışlardır. O günden bu güne uzanan süreçte vatanperver ve çalışkan halkımızın gayretleriyle Eskişehirimiz, bölgemizin ve ülkemizin önemli şehirlerinden birisine dönüşmüştür. Bizler şehrimizi daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarımıza durmaksızın devam etmekteyiz. Mustafa Kemal Paşa, 15 Ocak 1923’te Eskişehir’e yaptığı gezide Eskişehir halkına yönelik bir konuşma yapmış ve şöyle demiştir: ’Efendiler. Eskişehir’i ve Eskişehir halkını çoktan tanırım. Eskişehir halkı, içinde ve yakınında düşman kuvveti mevcut olduğu ve bizim de elimizde kuvvet bulunmadığı zaman çok büyük vatanperverlik, milliyetperverlik ve azim ve kahramanlık göstermiştir.’ İşte bu mısralarla başlayan konuşmada Eskişehir halkının güzide vasıflarla bezenmiş bir halk olduğu vurgulamış ve bütün hizmetlerinden dolayı tebrik etmiştir. Bu duygularla düşman işgali altında kadını erkeği, yaşlısı ve genciyle çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık destanı yazarak kutsal vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor; Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü tebrik ediyor, Eskişehirli hemşehrilerime en içten sevgi ve saygıları sunuyorum.”

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:48
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