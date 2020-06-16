  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Çakacak Eskişehir’e veda etti

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi iken Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir’e veda etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:15:34 -
Vali Çakacak Eskişehir’e veda etti

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi iken Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir’e veda etti.


13 yıl önce Van Valiliği ile göreve başlayan Özdemir Çakacak sırasıyla; Uşak, Kırşehir ve Mersin’de valilik görevini icra etti. 21.06.2017 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Özdemir Çakacak, 3 yılın ardından son çıkan kararname ile Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Eskişehir’e veda eden Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak’ı vali yardımcıları, çeşitli kurum ve kuruluş müdürleri, işadamları ve vatandaşlar uğurladı. Eskişehir Valiliği önünde gerçekleşen vedalaşma töreninde sosyal mesafe göz ardı edilmezken maske kullanımına da dikkat edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı