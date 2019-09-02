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Vali Bilmez, halk pazarını ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, halk pazarını ziyaret etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:31
Vali Bilmez, halk pazarını ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, halk pazarını ziyaret etti.


Vali Mehmet Emin Bilmez, İskele Caddesi üzerindeki halk pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlar tarafından sıcak ve güler yüzle karşılanan Vali Bilmez, esnafa bereketli kazançlar dilerken, sohbet edip sorunlarını dinledi. Pazar ve esnaf ziyaretlerini sıklıkla yaptığını belirten Vali Bilmez, “Van’ın nabzını tutmak esnafımızın sorunlarını dinlemek için esnaf gezilerimizi sıklıkla yapıyoruz. Çünkü bir şehrin gelişmesinde esnafın büyük rolü vardır. Bugün de İskele Mahallemizde kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Halkımızın şahsımıza yönelik göstermiş olduğu ilgi bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu durum motivasyonumuzu daha da arttırıyor. İnşallah kısa zamanda yapacağımız çalışmalar, gerçekleştireceğimiz projelerle şehrimiz, bölgenin cazibe merkezi olacak" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:31
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