Vali Bilmez gazetecilerle bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerde ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, Valilik ve Van Büyükşehir Belediyesi olarak yapacakları hizmetleri anlattı. Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman’ın da katıldığı toplantıda konuşan Vali Bilmez, arıtma tesisi, kent meydanı, çevre yolu, şehir stadyumu, katı atık entegre tesisi, kaldırım işgalleri gibi birçok önemli konu hakkında detaylı bilgiler sundu. Van Büyükşehir Belediyesi’nde bundan sonra her şeyin şeffaf olacağını ifade eden Vali Bilmez, kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini belirterek, “Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevi şahsıma verildiği günden itibaren ben ve genel sekreterim bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu süre zarfında belediyede dikkat edeceğimiz hususlara vurgu yapmak istiyorum. Bir kere en önemli nokta Van Büyükşehir Belediyemizde bundan sonra her şey şeffaf olacak. Halkla paylaşılacak, basın mensupları ile paylaşılacak. Gizli kapaklı hiçbir şey olmayacak. Tüm daire başkanlıklarımızı ve tüm birimlerimizi daha kurumsal bir yapıya kavuşturacağız. O kurumsal yapı ile vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Belediyedeki iş ve işlemler ile kent ile ilgili alınacak kararlarda hem çalışanlarımızın karar alma süresine dahil edeceğiz hem de vatandaşlarımızın fikirlerini, düşüncelerini o karar alma sürecine dahil edeceğiz” dedi.

“Hiçbir personelin ekmeği ile oynanmayacak”

Kamuoyunun şikâyetlerini, önerilerini ve görüşlerini her zaman için dikkate alacaklarını aktaran Vali Bilmez, “Kent planlanırken, kentte yaşayan insanlarımızın, özellikle de gençlerimizin hayallerine göre umutlarına göre inşallah planlanacak. Belediye çalışan hiçbir personelimizin kesinlikle ekmeği ile oynanmayacak. Hiçbir personelimize mobbing uygulanmayacak. Baskı yapılmayacak. İnsanlar kafasında ve yüreğinde taşıdıklarından dolayı sorgulanmayacak. Fakat belediyede iş yapmayan, iş üretmeyen ve işe engel olanlar uyarılacak, sisteme monte edilmeye çalışılacak. Buna rağmen de bir başarı elde edemezse o kişi ile ilgili idari işlem yapmaktan da çekinmeyeceğiz. Tüm personellerimizin göreve gelmesini sağlayacağız ve tüm personellerimizin bir işi olacak. Bugün ki izlenimim belediyede birçok kişinin hiç bir işi yok. Belediyeye geldiğinde ne yaptığı ve ne iş yapacağı belli değil. İnşallah kısa bir süre içerisinde bunları çözeceğiz. Herkes kendisine verilen işi yapacak. Yapamazsa uyarılacak, disiplin işlemi başlatılacak. Buna rağmen de bir sonuç alınmazsa maalesef o zaman ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz belediyeyi tarafsız bir şekilde yöneteceğiz. Her hangi bir partiden seçilmiş bir belediye başkanı değiliz. Olağan üstü koşulların geliştirdiği bir dönemde devlet tarafından belediyeyi devlet adına yönetme görevi bize verildi. Dolaysıyla tarafsız, tüm siyasi münazaralardan uzak bir şekilde yöneteceğiz. İlçe Belediyeleri arasında kentin gelişimine katsı sunacak hangi parti olursa olsun asla engel olmayacağız, destek olacağız. Kente zarar veren projeleri de mutlaka denetimden geçireceğiz” diye konuştu.

“Belediyemizde personel sıkıntısı yok”

Personel alımları ile ilgili de konuşan Vali Bilmez, “Bugün itibariyle de belediyemizde personel sıkıntısı yok. Hatta tam tersine fazlalığı bile konuşulabilir. Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece bir kişi işe aldık. Kendisi de geçen dönem işten çıkartılan bir personelimizdi. Van Büyükşehir Belediyesinde geçen dönem 2 personel işten çıkartılmıştı. Biri araçta uyuşturucu kullandığı için çıkartılmıştı. Onu geri almadık. Fakat diğeri mobbing uygulaması ile işten uzaklaştırılmıştı, geri aldık. Bunun dışında her hangi bir personel alımı olmadı. Yakın zamanda da olmayacak. VASKİ de bir kaç çalışan seçim öncesi ve sonrası kendi istekleri ile istifa etmişti. Onlarda kent dışından gelen isimlerdi. Vanlı değillerdi. Kendi rızaları ile istifa etmişlerdi. Bunların dışında Van Belediyesinde işine son verilen kimse yok. Görev yerleri politik kaygılarla değiştirilen arkadaşlarımız var. Bunlarında bir kısmını düzelttik. Diğer kısmı da idari yapımızı kurdukça düzelteceğiz” şeklinde konuştu.

“İhaleler canlı yayınlanacak”

Alımlarda ve ihalelerde tamamen şeffaf olmaya çalışacaklarını vurgulayan Vali Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hazırlıklarımız yapılıyor. Alımlar, ihaleler canlı yayınlanacak. Teknik sıkıntı olduğu noktada da banttan yayın yapacağız. İnşallah isteyen gazetecinin ve vatandaşın takip edeceği bir sistemi oturtacağız. Bu arada temizlik ihalemiz de bitti. Yeniden ihaleye çıkabilmesi için bize uzunca bir süre lazımdı. Bu doğrudan temin ile 4 aylık Büyükşehir Belediyemizin görev alanındaki caddelerin temizliğinin ihalesiydi. Dün itibariyle nihayetine erdirdik. Pazarlık usulünde yapıldı. Kentteki tüm firmalara teklif verildi. Hatta fiyatlar beğenilmedi. Sonrasında makul bir fiyattan verebildik. Orada da inşallah bir sıkıntı olmayacak.”

Kentin kronikleşmiş sorunlarının başını çevre yolunun çektiğini ifade eden Vali Bilmez, “İlimizde başlıca sorunlardan biri de çevre yolu, seçimlerden önce ilimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, vatandaşlarımızın DOP payından dolayı bir talepleri vardı. DOP’da bir azalmaya gidilmedi ama vatandaşların talepleri emsal ve kat artırımı verilerek karşılandı. En son yapılan 18. madde uygulaması askıya çıktı. 1. etap, 2. etap ve 3. etap askı süreleri bitti. Askıdan indi. 2 Eylül itibariyle de 3. etabın itiraz süresi de bitti. 1. etapta 62 itiraz var. 2 etap da 55, 3. etapta ise 39 itiraz var. Bakanlıklarla görüştük. Bu itirazlar da en kısa sürede karara bağlanacak. Dilerim vatandaşlarımızın talepleri büyük oranda karşılandıktan sonra İdari mahkemelerde davaya gidip engelleyemezler. Bu Ekim ayı içerisinde biterse inşallah çevre yolu üzerindeki büyük engel de aşılmış olur. Bildiğiniz gibi 2011 yılında çevre yolumuz ihale edilmiş, fakat vatandaşlarımızın itiraz ve davalarından dolayı bugüne kadar ertelenmiş. Kent içinde elzem olan bir problem. Bunu takip ediyoruz. İnşallah son viraja geldiğimizi düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza 4 katı 6 kata çıktığı emsal 0-40’dan 1.20’ye çıktığı konularında engel olmamalarını talep ediyoruz. Bir kent adına mahalle baskısı oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Çevre yolu sadece yol değil. Tüm Van’ın alt yapısını oluşabilecek bir proje. Bölgeyi imara açan bir proje. Ekim sonunda Çevre Şehircilik Bakanlığının yetkisi de bitiyor. Eğer yeni bir yetki uzatımına gitmezse bura da bir belirsizlik yeniden karşımıza çıkabiliyor. Bu sefer yetki yeniden Büyükşehir Belediyemize geçiyor. Bizde işin başına geçeceğiz. İnşallah bu yetki süresi içerisinde bu süreç tamamen nihayete erer. Çevre yolu önündeki engel de tamamen kalkmış olur” dedi

“2020’nin sonunda arıtma tesisi tamamıyla hizmete girmiş olacak”

Van Gölü için hayati öneme sahip olan Atıksu Arıtma Tesisi ve Katı Atık projelerinde gelinen aşama ile ilgili de bilgi veren Vali Mehmet Emin Bilmez, “Arıtma tesisimizin bir kredi sorunu vardı. Bu sorun tamamıyla çözüldü. Müteahhit yeniden çalışmalara başladı. İnşallah 2020’nin sonunda bu arıtma tesisi tamamıyla hizmete girmiş olacak. Bildiğiniz gibi kent merkezinde İpekyolu ve Tuşba’nın atık suyunun yüzde 75’i göle akmaktadır. Yüzde 25 civarı ancak arıtılmaktadır. İnşallah bu devreye girdiğinde de önümüzde ki en az 50 yıl kentin kanalizasyon ihtiyacı giderilmiş olacak. Diğer bir sorunumuz da Katı Atık bertaraf tesisi. Bunun da yer tahsisi ile ilgili bir problemi vardı. Önceki belediye yönetimi burada biraz isteksiz davranmıştı. Biz göreve başladığımız gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve EPDK ile görüşüp bu sorunu da çözdük. Yer tahsisi yapıldı. İnşallah 15-20 gün içerisinde enerji üretimi yapacak motorların kente gelmesini ve mevcut birikmiş çöplerin enerji üretimi önümüzde ki bir kaç ay içerisinde başlayacak. Onun iletişim hatlarının direklerinin dikilmesi ve mera alanı vasfının değiştirilmesi gerekiyordu. Bu süreci de çok hızlı bir şekilde tamamladık. İnşallah o projemiz üzerinde de herhangi bir engel kalmadı. Birinci etabı mevcut çöpü değerlendiren elektrik santralinin yapılması. İkinci etabı ise bundan sonraki çöplerin ayrıştırılması, ekonomiye kazandırılması ve ondan enerji üretilebilmesi. Fermantasyonla yakılarak, depolanıp paketlenmesidir. Mevcut çöp alanının üzerinin kapatılarak kentimize ya park olarak ya da başka bir amaçla kullanılmak üzere kazandıracağız. İnşallah kısa bir süre içerisinde kentimizin hizmetine girecektir” diye konuştu.

“Kent meydanı tamamlanacak”

Kente nefes aldıracak olan Kent Meydanı Projesinin de tamamlanacağını aktaran Vali Bilmez, “Diğer bir projemiz halen sıkıntıları olan kent meydanıdır. İnşallah o projeyi de tamamlayacağız. Zor kısımların bir kısmı çözülmüş fakat ciddi engeller de halen duruyor. Bu proje ile kentin gerçek anlamda nefes alabileceğine inanıyorum. Cumhuriyet Caddesi üzerinde 20 dönüm bir alan sosyal etkinliklerin de yapılabileceği bir alandır. Bu projeyi İnşallah devam ettireceğiz. Bu projenin kent için değerli olacağına inanıyorum. Devam ettireceğimizi belirtiyorum. Ayrıca bir Kent Müzesi başlamış ve belli bir aşamaya gelmiş. Fakat ne yapılacağına dair yeniden bir masaya oturacağız. Bir kısım ödeneğini DAKA karşılamıştı. İnşallah bir sonraki bir araya geldiğimiz de kent müzesinin ne yapılacağını daha net konuşabileceğiz” ifadelerini kulandı.

“Kaldırım işgaline son vereceğiz”

Kaldırımlar büyük oranda işgal altında olduğunu ve seyyar satıcıların kente ciddi sıkıntılar verdiğini anlatan Bilmez, “İnşallah bugünden itibaren bu sorunu yok edeceğiz. Öyle bir kerede olacak bir iş değil. Hz. Ömer Cami civarında bu çalışmalara başladık. Zamanla tüm kentte bu sorunu çözmüş olacağız. Bu konuda esnaf ve vatandaşımızdan destek bekliyoruz. Çünkü Van artık neredeyse ekonomisindeki birinci unsur durumda.Son zamanlarda artan kaçak kesimlerle alakalı da ciddi bir mücadelemiz var. İnşallah buna da son vereceğiz” dedi.

“Parkomat devam edecek”

Parkomat çalışmasının başarılı bir şekilde devam ettiğini ve yakında bunun yeni ihalesini de yapacaklarını belirten Vali Bilmez, “İki Nisan Caddesi ve diğer birkaç yoğunluk olan bölgeyi de bu uygulamaya dahil edeceğiz. Sokak hayvanlarıyla ilgili belediyemizin iyi bir altyapısı var. Hayvan hastanesi, barınağı ve tedavi merkezi gibi önemli altyapılara sahibiz. Vatandaşın tamamıyla sokak hayvanlarının, sokak ve caddelerden kaldırılmasını istiyor. Ancak bunu yapma imkânımız yok. Hayvan sokaktan alındıktan sonra tedavisi yapılır ve doğal yaşamına geri bırakılır. Bizim mevzuatımız böyledir. Hayvanı kalıcı olarak almak gibi bir şansımız yok. Vatandaş sokakta hayvan gördüğünde şikâyette bulunuyor. Bu konuda tedavisi yapılmayan hayvanların yine tedavisi gerçekleştirilir” şeklinde konuştu.

“Yeni stadyum için çalışmalar yapacağız”

Kentin modern bir stadyuma ihtiyacı olduğunu belirten Vali Bilmez, ”2’nci Lig’e çıkmış bir takımımız var. Bu yüzden kısa ve orta vadede stadyum ihtiyacımızı karşılamak amacıyla bir onarım gerçekleştiriyoruz. Yeni bir tribün yapıldı. Bunun yanı sıra diğer tribünlerde de aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. 8 milyonluk bir ödenek bakanlığımız tarafından sağlandı. Kale arkası ve karşı tribünler içinde yenileme çalışması yaparak 10 bin kişilik bir stadyuma kavuşacağız. Kısa vadede yapılan bu çalışma stadyum ihtiyacımızı karşılayacak. Ancak uzun vadede yeni stadyum içinde çalışmalar yapacağız. Bu da bizim hedefimiz. Ancak bunu şimdi hayata geçirmek gibi bir durumumuz yok. Çünkü henüz yer bile belirlenmiş değil. İmarda da stadyum olarak belirlenmiş bir yerde yok. Kamuoyunda şurada burada yapılsın gibi söylemler var ama net bir çalışma yapılmış değil” dedi.

“Şehir içinde ahır kalmayacak”

Şehir içinde bulunan ahırların kent dışına çıkarılması için çalışma başlatacaklarını söyleyen Vali Bilmez, “Ahırların kent dışına çıkartılması için orta ve uzun vadede çalışmalar yapacağız. Tarıma dayalı Organize Hayvancılık Bölgesi projesi kabul edildi. Bu proje için onay çıktı. Ödenekleri çıktıktan sonra da iyi bir mesafe alacağız. Vatandaşımızı rahatsız eden hayvan ve ahır atıklarını, Katı Atık Tesisimiz hayata geçtiğinde burada bu atıkları bertaraf edeceğiz. Bu çalışma işe inşallah yaşanan sorun, koku ve kirliliğin azalacağına da inanıyorum” diye konuştu.

“İstihdam alanı açan herkese yardımcı olacağız”

İlimizde yatırım yapmak isteyen kim olursa olsun, bu kentte istihdamı artıracak kişinin dili, dini, mezhebi, etnik kökenine bakmaksızın yardımcı olacaklarını dile getiren Vali Bilmez, “Bu kentteki işsizliği bitirmediğimiz ve minimize etmediğimiz sürece sorunların bitmeyeceğini biliyoruz. Bu yüzden kentimiz ilacı istihdamı artırmaktır. Bu anlamda da yine destek bekliyoruz. Geçmişte bu bölgede yaşananlar kentimizin algısını olumuz şekilde etkilemiştir. Olumsuz haberin etkisi daha fazladır. Ancak şunu da rica ediyorum. Yapacağız haberlerle kentimizin zarar görmesinden imtina edelim. Çok küçük yaşanan bir olayı büyük bir terör olayı olarak yansıtmak bu kentte zarar verir. Bizim kentimizin güveliği ve huzuru Türkiye ortalamasına yakın bir oranı var. Bu kentte geçmişte yaşananların artık yaşanmaması taleplerini artık görüyoruz. Bu anlamda da hepimize büyük görevler düşüyor. Özellikle İran’dan kurulan taksi sistemi bizim de işimize yarıyor. Oradaki turistler buraya getirilip tekrardan geri götürülüyor. Bu güzel bir sistem oldu. Biz de kentimize değer kattığı için bunu olumlu buluyoruz. Ancak bunu birilerinin engellemeye çalıştığını söylemek isterim. Bu da ayır bir sıkıntımız. Buraya gelen İranlıların peşine Erzurum, Trabzon gibi şehirler, bu turistleri kendi kapımızdan ilimize nasıl çekeriz gibisinden çalışmalar yapıyor. Bizim burada ise insanlar kavga ve tartışmalar yapıyor turistler için. Bu yanlıştır. Birileri nasılı ilimize götüreceğiz düşüncesindeyken bizim buna sahip çıkmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Ayin için hazırlıklar yapıldı”

Bu hafta sonu Akdamar Kilisesinde ayin töreninin de olacağını söyleyen Vali Bilmez, “Misafirlerimiz şimdiden kentimize gelmeye başladı. Bu ayinin yapılması için Valilik ve özellikle Gevaş Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız ve vereceğiz. Ayinin rahat şekilde yapılması için destek vereceğiz. Ayinin bundan sonraki süreçte de yapılması için, kentimize katkıları için elimizden geleni yapacağız. Şunu da ifade etmek isterim. Kentimize gelen turistlerin inançlarının, özel hayatlarının tartışılmaması gerekiyor. Biz ancak kendi özel hayatımızı düzenleyebiliriz. Başka insanların özel hayatına müdahale etme hakkımız yoktur. Hıristiyan’ı, alkol kullananı, mini etek giyeni buraya gelmesin dersek, bu kentte asla turizm gelişmez. Biz doğa, inanç, sağlık, eğlence turizmlerinin hepsine talibiz. Kentimize turizmin büyük katkıları var. Ne olur ahlak üzerinden, belli hassasiyetler üzerinden tartışmalar yaratmayalım” dedi.

“Gezgin Fest’ kesinlikle ahlaki açıdan yasaklanmadı”

Daha önce başlatılan Gezgin Fest tartışmalarıyla ilgili yaşananları da anlatan Vali Bilmez, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz Gezgin Fest’in kesinlikle ahlaki açıdan yasaklamadık. Gezgin Fest bir önceki yıl Gevaş’ta düzenlendi. Samimi bir şekilde hem valilik hem de belediye olarak yardımcı olundu. Ancak festival yapıldığı günün hemen ardından ilgili firma ile bir araya gelindi ve bulunan eksiklikler rapor haline getirildi. O gün de firmaya bildirildi. Alana insan alımı için 2 arama noktası var ve bu da ciddi sorunlara neden olmuştu. Bunun yetersiz olduğunu ve en az 6 giriş olması gerektiğini söyledik. İlk festivalde hemen hemen hiç özel güvenlik getirilmedi. Oysa uluslararası standartlarda her 50 katılımcı için 1 özel güvenlik olması gerekiyor. Bu alana 50 bin kişi katılıyorsa bin özel güvenlik olması gerekiyor. Biz 600 güvenlikçi istedik. Oradaki bariyerlerin olması gerektiğini, erkek ve kadın kamp alanların olması gerektiğini şart koşmuştuk. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapmadılar. Nasıl olsa jandarma çalışacak orada dediler. 900 jandarmamız geçen sene çalıştı, bir rütbelimiz yanlış davranışından dolayı görevden ihraçta edildi. Adam para kazanacak diye ben niye 900 askerle kendisine hizmet edeyim. Bizim istediğimiz şartlara uymadığı için izin vermedik. Ancak kent bunu ahlak üzerinden tartıştı. Yine de kentimize bana göre kent olarak zarar gördük. Bizim açımızdan bunun ahlakla bir alakası yok. Biz bunu duyurmak konusunda sorunlar yaşadık. Bunun için bildiri okuyanların hepsi hakkında da yasal işlem başlatıldı ve cezası da yazıldı. Buna rağmen hem Türkiye’de hem ilimizde bu konu ahlak üzerinde tartışıldı.”

“Arkeoloji çalışmalarını siyasete malzeme yapılması bizleri üzmüştür”

Tarihi Van Kalesi’nde kazı çalışması yapan ekipten araçların çekildiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Vali Bilmez, “Göreve başladığımız gün, bizden önce Bedia hanımın da yaptığı gibi bütün araçları havuza istedik. Çünkü bütün görev değişikliklerinde bu usulen yapılıyor. O aradaki süreyi sadece kampanya olsun diye bu yapıldı. Oysaki kazı çalışması yapan bütün ekiplerimizi yerinde ziyaret ettik. Bu ekipten kimse araç istememiş bununla alakalı bir talep de bize ulaşmamış. Bunun üzerinden politik bir tavır sergilendi. İşin doğrusu bunun politikaya malzeme edilmesini de ben bir bilim insanına hele sanatla arkeoloji ile uğraşan insanlara yakıştırmadım. Bizim öyle bir derdimiz olsaydı bizler gidip onlarla oturup sohbet etmezdik. Bizler onlarla görüşmeye gittiğimizde de onların kim olduklarını dünya görüşlerinin ne olduğunu bilerek gittik. Onun için sadece karalama amacıyla aleyhte bir kampanyayı sokakta yayarak istenilen hareketliliğe bir malzeme yapmaya çalışmaları bizleri ciddi anlamda üzmüştür” şeklinde sözlerini tamamladı.