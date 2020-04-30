Vali arayınca düzeltmek zorunda kaldı! Zeydan Karalar'dan canlı yayında ekmek yalanı
22 Nisan'dan İsmail Küçükkaya'nın haber programına katılan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bedavaya ekmek dağıtmamıza izin vermediler, biz de 5 kuruşa ekmek dağıtıyoruz." demişti. Vali'nin kendisini araması üzerine 28 Nisan'da tekrar aynı programa katılan Karalar, "Valimiz arayıp 'Başkanım ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim. Hatta valimiz Vefa Destek Gruplarıyla birlikte dağıtmayı önerdiler." dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Fox TV'de katıldığı canlı yayında kendi kendini yalanladı. 22 Nisan'da katıldığı programda bedava ekmek dağıtmalarına izin verilmediğini söyleyerek tepki gösteren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali'nin araması sonrası 28 Nisan'da tekrar aynı programa katılara kendisini yalanladı.
'Demediniz sayın valim'
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Fox TV'de katıldığı canlı yayında, "Valimiz arayıp 'Başkanım ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim. Hatta valimiz Vefa Destek Gruplarıyla birlikte dağıtmayı önerdiler." dedi.
Göz göre göre yalan söylemiş
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar birkaç gün önce katıldığı canlı yayında, "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de dağıtıyorum ekmek. 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Hafta sonu 5 kuruşa dağıttım" demişti. Karalar'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı kendi sözleriyle ortaya çıktı.