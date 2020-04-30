Vali arayınca düzeltmek zorunda kaldı! Zeydan Karalar'dan canlı yayında ekmek yalanı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Fox TV'de katıldığı canlı yayında kendi kendini yalanladı. 22 Nisan'da katıldığı programda bedava ekmek dağıtmalarına izin verilmediğini söyleyerek tepki gösteren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali'nin araması sonrası 28 Nisan'da tekrar aynı programa katılara kendisini yalanladı.

'Demediniz sayın valim'

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Fox TV'de katıldığı canlı yayında, "Valimiz arayıp 'Başkanım ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim. Hatta valimiz Vefa Destek Gruplarıyla birlikte dağıtmayı önerdiler." dedi.

Göz göre göre yalan söylemiş

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar birkaç gün önce katıldığı canlı yayında, "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de dağıtıyorum ekmek. 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Hafta sonu 5 kuruşa dağıttım" demişti. Karalar'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı kendi sözleriyle ortaya çıktı.